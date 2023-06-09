2023/06/09 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PbjkCyvVYz4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تبث جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة للتصويت على الموازنة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تبث جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة للتصويت على الموازنة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).