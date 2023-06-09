السليمانية.. مقتل منتسب في البيشمركة على يد زوجته

2023/06/09 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنقتل رجل يعمل منتسباً في صفوف قوات البيشمركة طعنا بالسكين حتى الموت على يد زوجته في قضاء كلار جنوب السليمانية الليلة الماضية.

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