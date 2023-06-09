رائحة كريهة تكشف عجلة معدة للتهريب في منفذ مندلي

2023/06/09 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة،

عن ضبط عجلة محملة بمادة (جبس البطاطا)

غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ

مندلي

وذكرت الهيئة في بيان،صحفي ان مديرية

منفذ مندلي الحدودي تمكنت من ضبط عجلة

محملة بمادة

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