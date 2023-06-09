الصحة العالمية: وفيات كورونا انخفضت خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة

2023/06/09 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر

من 1.7 مليون بفيروس كورونا في العالم بين

8 مايو - 4 يونيو مشيرة لوفاة أكثر من 10.4

ألف، لتنخفض الوفيات بـ 47٪ مقارنة في

الأيام الـ28 السابقة.

وأشار بيان المنظمة ع

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