نائب: جلسة البرلمان ان تعقد ظهر اليوم

2023/06/09 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد النائب المستقل كاظم الطوكي، اليوم الجمعة، بأن جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على استكمال مواد الموازنة لن تعقد الساعة الواحدة ظهراً.

وقال الطوكي إن “جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على استكمال مواد الموازنة لن تعقد الساعة الواحدة ظهراً”.

وكان البرلمان قد صوت، على كل من المادة الأولى الخاصة بالإيرادات من قانون الموازنة الثلاثية للبلاد، والثالثة الخاصة بعقود الوزارات ودعم القطاعين الزراعي والصناعي والمادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين وعلى المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة وعلى المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطوارئ وعلى المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.

فيما أجل مجلس النواب التصويت على المادة الثانية وقرر حذف المادة الرابعة من القانون.

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