العراق يطلب مواجهة الجزائر ودياً في بغداد

2023/06/09 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب وزير الشباب والرياضة أحمد المبرق، إقامة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ونظيره الجزائري في بغداد.

وذكرت وزارة الشباب قي بيان مقتضب أن “وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، طلب من نظيره الجزائري إقاكة مباراة ودية بين المنتخبين في بغداد:.

ونوهت إلى إن “الوزير طلب أيضاً تبادل اللقاءات والمعسكرات المشتركة بين شبلب البلدين”.

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