2023/06/09 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قتل رجل يعمل منتسباً في صفوف قوات البيشمركة طعنا بالسكين حتى...

ظهرت المقالة عسكري كردي يطعن زوجته بسكين حتى الموت..



والعنف الأسري يدق ناقوس الخطر أولاً على المسلة.

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