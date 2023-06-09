الحلبوسي والمندلاوي يلتحقان باجتماع اللجنة المالية

2023/06/09 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

التحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، باجتماع اللجنة المالية النيابية.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم) إن "الحلبوسي والمندلاوي التحقا، قبل قليل باجتماع المالية النيابية".

واضاف أن "توافد أعضاء مجلس النواب قليل الى مبنى البرلمان".

فيما كشف عضو مجلس النواب ريبوار اورحمن، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع للجنة المالية لحسم الفقرات الخلافية بالموازنة.

وقال اور حمن لـ(بغداد اليوم) إن "النواب لم يتم ابلاغهم بموعد الجلسة هل في السادسة مساءا أم موعد آخر؟".

واشار الى أنه "سيتم تبليغ النواب بموعد الجلسة بعد انتهاء اجتماع اللجنة".

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