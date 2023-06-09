وزير الداخلية يصل حلبجة ويلتقي المسؤولين فيها

2023/06/09 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة، الى محافظة حلبجة والتقى المسؤولين فيها واستمع الى أهم احتياجاتهم ومطالبهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري جولته الميدانية في إقليم كردستان العراق، إذ زار اليوم، محافظة حلبجة والتقى محافظها، كما زار عددا من المعالم الموجودة هناك".

وأضاف البيان، أن "الوزير اجتمع مع المسؤولين فيها، فضلا عن مديري المرور، والإقامة، واستمع الى أهم احتياجاتهم ومطالبهم، بما يضمن نجاح العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مؤكدا أنه "في القريب العاجل سيشهد افتتاح عدة دوائر للوزارة في حلبجة من بينها دائرة الأحوال المدنية، والجوازات، والإقامة".

وأشار الى أن " الشمري زار مقر اللواء الحادي والعشرين لقوات الحدود، وعقد اجتماعاً مع عدد من الضباط والمنتسبين، واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود، والمتابعة من أجل تأمين الحدود، ومنع عمليات التهريب، ومكافحة المخدرات".

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