2023/06/09 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تأجيل جلسة الموازنة أم المضي فيها؟ ، اسئلة تطرح كثيرا قبيل موعد الجلسة المقررة، اليوم الجمعة، لاكمال فقرات الموازنة الاتحادية.

مصدر نيابي قال لـ(بغداد اليوم) إن "مجلس النواب سيصوت خلال جلسته المسائية على عدد من فقرات قانون الموازنة وليس جميعها".

واوضح أن "ذلك بسبب عدم وجود اتفاق نهائي على النقاط الخلافية"، مؤكدا انه "سيتم استكمال التصويت يوم غد السبت على باقي الفقرات".

وفي وقت سابق أبلغ مصدر نيابي آخر، (بغداد اليوم) بإرجاء جلسة مجلس النواب الخاصة باستكمال التصويت على فقرات الموازنة الى مساء اليوم، لحين التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية، دون الإشارة الى وقت زمني محدد.

فيما أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، أنه يجهل صحة انباء تأجيل عقد الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة العامة .

وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، إنه "لم يبلغ بشأن تأجيل موعد عقد الجلسة"، لافتا الى أن "التواجد النيابي قليل جدا في قاعة مجلس النواب".

وأضاف، أن "جلسة يوم أمس شهدت العديد من الخلافات وعدم التوافق بين النواب، فلهذا تم تإجيل انعقادها الى اليوم"، مشيرا الى انه "لا تتوفر اي معلومات فيما اذا سيتم انعقاد الجلسة أو تأجيلها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط خلافات وتأجيل.. هل سيتم التصويت على كامل فقرات الموازنة بجلسة اليوم؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط خلافات وتأجيل.. هل سيتم التصويت على كامل فقرات الموازنة بجلسة اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).