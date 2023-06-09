2023/06/09 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EYQtGFkZd7U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من داخل مجلس النواب يوضح : الخلافات حول حقوق الاقليم ما تزال مستمرة ولا بوادر انفراجة فيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من داخل مجلس النواب يوضح : الخلافات حول حقوق الاقليم ما تزال مستمرة ولا بوادر انفراجة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).