كربلاء تطلق حملة لمكافحة الرعي العشوائي بهدف منع الإصابة بمرض (الحمى النزفية)

2023/06/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي حذّرت فيه المستشفى

البيطري بمحافظة كربلاء، من ظهور حالات

إصابة بمرض (الحمّى النزفية) في

المحافظات المجاورة، أعلنت عن مباشرة

لجنة مكافحة ظاهرة الرعي العواشي في

كربلاء بحملة لإزالة المواقع

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