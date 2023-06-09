النزاهة تصدر أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين

2023/06/09 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.وافادات دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقاه […]

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