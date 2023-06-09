2023/06/09 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، إلى مبنى المجلس تمهيداً لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يصل الى البرلمان لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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