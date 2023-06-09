مفاجأة كانت بانتظاره.. شاهد ما حدث للص عندما حاول سرقة سيارة امرأة مسنة بعد حادث سير

2023/06/09 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى كيلفن سيمونز بعد أن منعه ثلاثة عسكريين متقاعدين من سرقة سيارة امرأة مسنة بعد حادث تصادم على الطريق السريع رقم 240 غرب مدينة آشفيل.

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