مانشستر سيتي يزيح ريال مدريد من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا

2023/06/09 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح مانشستر سيتي الإنكليزي ريال مدريد الإسباني من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا، حسب تقرير نُشر الخميس قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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