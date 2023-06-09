2023/06/09 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة استكمال التصويت على الموازنة.

وكان البرلمان قد صوت، على كل من المادة الأولى الخاصة بالإيرادات من قانون الموازنة الثلاثية للبلاد، والثالثة الخاصة بعقود الوزارات ودعم القطاعين الزراعي والصناعي والمادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين وعلى المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة وعلى المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطوارئ وعلى المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.

التالي

منذ ساعة واحدة

الحلبوسي يصل البرلمان تمهيداً لعقد الجلسة

منذ ساعة واحدة

مالية البرلمان ترجح عقد جلسة الموازنة بوقت متأخر من اليوم

منذ ساعتين

نائب: جلسة البرلمان لن تعقد ظهر اليوم

منذ 3 ساعات

المالية النيابية: الموازنة ستحسم اليوم

منذ 14 ساعة

مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الجمعة

منذ 15 ساعة

البرلمان يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة

منذ 15 ساعة

البرلمان يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة برئاسة الحلبوسي

منذ 16 ساعة

العطواني يعلن تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة

منذ 17 ساعة

الحلبوسي يترأس اجتماعاً للجنة المالية قبيل جلسة التصويت على قانون الموازنة

منذ 18 ساعة

الاطار: حكومة السوداني قررت اغلاق “المقرات المشبوهة” في كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).