2023/06/09 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، أن رؤساء قوى الإطار يجتمعون بنوابهم قبيل الدخول لجلسة التصويت على الموازنة العامة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالتزامن مع اجتماع اللجنة المالية البرلمانية عقد اجتماع ما بين رؤساء كتل الاطار التنسيقي مع نواب الاطار داخل مبنى البرلمان".

وأضاف، أن "الاجتماع جاء لمناقشة اخر التطورات بشأن عقد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة العامة".

وفي وقت سابق قال مراسل (بغداد اليوم) إن "جرس البرلمان قرع قبل قليل لدخول النواب الى قاعة المجلس تمهيداً لانعقاد جلسة التصويت على باقي فقرات المجلس".

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