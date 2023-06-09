2023/06/09 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما المال العام.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بأن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام".

وبينت الدائرة أن "القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة"، موضحة أن "تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (١٨) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).