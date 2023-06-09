العراق يطلب من امريكا حل مشكلة المستحقات الماليَّة لإيران عن صادرات الغاز والكهرباء

2023/06/09 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طلبت الحكومة العراقية، من الولايات المتحدة الأمريكية حل مشكلة المستحقات المالية لإيران عن صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى يوم أمس الخميس المُوافِق 2023/6/8، وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن، على هامش الإجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ ضد داعش الذي تنعقد أعماله في ⁧‫الرياض‬⁩.

وأضاف البيان أنهجرى خلال اللقاء بحث مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيَّة بين بغداد و واشنطن، وسُبُل التعاون في شتى المجالات، وأكّد الوزير على أهمّيَّة الاستمرار في العمل المُشترَك والتعاون ضمن " إتفاق الإطار الإستراتيجيّ لعلاقة الصداقة والتعاون بين جُمْهُوريَّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة"، مُثمِّناً جُهُود الولايات المتحدة قائداً للتحالف الدوليّ في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ.

وهذا ناقش الجانبان مجموعة من القضايا الثنائيَّة والإقليميَّة والعالميَّة، وبحثا جُهُود العراق لتعزيز إقتصاده وتحقيق أستقلال الطاقة، وفقا للبيان.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مُؤكّدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

وفي جانب آخر من الحوار تطرق الوزيران إلى المستحقات الماليَّة للحكومة الإيرانيَّة على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء من الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكيَّة على المصارف الدوليَّة ومن ضمنها المصارف العراقيَّة، حيث أنَّ هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكيَّة على إيران.

وأكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق، ومن هذا المنطلق شكر الجانب الامريكي على السماح لحل مسألة المدفوعات الماليَّة للحجاج الإيرانيين ومن المال الإيرانيّ في البنوك العراقيَّة.

من جانبه أكَّد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن أنَّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إستقرار العراق والمسيرة الديمقراطيَّة فيه، وتدعم الإستقرار السياسيّ والتواصل والعمل المُشترَك بين الحكومه الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة، مُتمنيًا الوصول إلى تفاهمات لحل المشاكل العالقه بين الطرفين وخاصة في المجال النفطي والماليّ .

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