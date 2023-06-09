2023/06/09 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ،محسن المندلاوي ، اليوم الجمعة ، اجتماعا مهما مع الكتل النيابية والمالية النيابية لحسم اقرار الموازنة اليوم .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يعقد اجتماعاً مهماً لحسم إقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

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