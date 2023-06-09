2023/06/09 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت كتل الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، اجتماعاً فيما بينها داخل البرلمان بخصوص جلسة المُوازنة. وذكر مصدر سياسي لـ / المركز الخبري الوطني/، إن “كتل الإطار التنسيقي، عقدت اجتماعاً سرياً فيما بينها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار التنسيقي يجتمع داخل البرلمان لحسم جلسة استكمال التصويت على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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