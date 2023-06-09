2023/06/09 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -XBgrmzJq4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكشف عن حجم الموازنة الأعلى في التاريخ.. والبرلمان يحدد موعد استكمال التصويت | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكشف عن حجم الموازنة الأعلى في التاريخ.. والبرلمان يحدد موعد استكمال التصويت | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).