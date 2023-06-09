2023/06/09 | 15:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BCEbSib50Tw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسعد شبيب: خلافات الكتل السياسية أخرت إقرار قانون الموازنة منذ بداية العام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أسعد شبيب: خلافات الكتل السياسية أخرت إقرار قانون الموازنة منذ بداية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).