2023/06/09 | 15:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SlQBCAOGo40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. صهولكة مساحة للتفاعل وجذب السياح ليلاً ونهاراً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. صهولكة مساحة للتفاعل وجذب السياح ليلاً ونهاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).