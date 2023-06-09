مصدر: جلسة الموازنة لن تعقد لحين الانتهاء من اجتماعي الإطار واللجنة المالية

2023/06/09 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، أنه حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق لعقد جلسة استكمال التصويت على مواد الموازنة.وقال المصدر في تصريح لوكالة “ايرث نيوز، إنه ” جلسة التصويت على الموازنة لن تعقد مع استمرار اجتماع اللجنة المالية واجتماع الاطار التنسيقي، وعقد الجلسة يعتمد على مخرجات الاجتماعين”.

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