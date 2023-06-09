2023/06/09 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من احتواء ما أسماها بـ"النهايات السائبة" في الشريط الاخضر على الحدود مع العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "حدود ديالى مع العاصمة بغداد قرب مناطق النهروان كانت تشكل معضلة وتحدي امني بسبب التعقيدات الجغرافية وتداخل المناطق الزراعية بشكلِ خلق نهايات سائبة في بعض المحاور اسُتغلت اكثر من مرة في تنفيذ هجمات ارهابية خاصة من خلال العبوات الناسفة".

واضاف، أنه" تم اعادة الانتشار في تلك المناطق وصولا الى مرحلة الانتهاء من احتواء جميع النهايات السائبة التي كانت اشبه بالثغرات في الخارطة الامنية".

واشار الى ان "غارات تنظيم داعش باتت من الماضي كون أن الحدود الادارية مؤمنة بشكل جيد عبر نقاط مرابطة وكمائن في العمق بالاضافة الى خطوط تنسيق بين عمليات ديالى وبغداد بشكل مباشر".

وكانت بعض المناطق الزراعية القريبة من الحدود الادارية بين ديالى وبغداد شهدت في الاشهر الماضية بعض الخروقات بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي.

هذا ويستغل تنظيم داعش الإرهابي المناطق الزراعية مأوى له يستخدمها في انطلاق عملياته، إلى أن تدخل القوات الامنية من خلال تمشيط هذه المناطق والقيام بتنفيذ العديد من الضربات الموجعة ضد بقايا عناصر داعش الارهابية وعمل على الحد من زخمها في هذه المناطق.

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