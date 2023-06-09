الحلبوسي ينضم لاجتماع رؤساء الإطار التنسيقي بحضور العامري

2023/06/09 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر نيابي ، اليوم الجمعة، إنضمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى إجتماع رؤساء الإطار التنسيقي .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنضم لإجتماع رؤساء الاطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح هادي العامري ومفاوض الاتحاد الوطني الكردستاني وزير العدل الحالي خالد شواني بالاضافة الى مفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع انعقد بالتزامن مع إستمرار إنعقاد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية".

وأشار الى انه " لم يتوصل الاجتماع الى اي اتفاق نهائي حتى الساعة".

وسبق أن أكد ذات مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالتزامن مع اجتماع اللجنة المالية البرلمانية عقد اجتماع ما بين رؤساء كتل الاطار التنسيقي مع نواب الاطار داخل مبنى البرلمان".

وأضاف، أن "الاجتماع جاء لمناقشة اخر التطورات بشأن عقد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة العامة".

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