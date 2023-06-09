المندلاوي يؤكد مضي البرلمان باستكمال التصويت على مواد الموازنة اليوم

2023/06/09 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الجمعة، مضي البرلمان باستكمال التصويت على مواد الموازنة اليوم.

وقال المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الاخير "عقد، اليوم، اجتماعا مهما مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ، للتوصل إلى توافق بين جميع الاطراف فيما يخص قانون الموازنة".

واكد المندلاوي، بحسب البيان "عزم السلطة التشريعية على استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث اليوم ، وبما يلبي حقوق وتطلعات ابناء الشعب العراقي".

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب ريبوار اورحمن، عن عقد اجتماع للجنة المالية لحسم الفقرات الخلافية بالموازنة.

وقال اور حمن لـ(بغداد اليوم) إن "النواب لم يتم ابلاغهم بموعد الجلسة هل في السادسة مساءا أم موعد آخر؟".

واشار الى أنه "سيتم تبليغ النواب بموعد الجلسة بعد ان انتهاء اجتماع اللجنة".

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