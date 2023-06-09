2023/06/09 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احداث جلسة اقرار الموازنة..لحظة بلحظة: مصدر مطلع: نقاشات رؤساء...

ظهرت المقالة احداث جلسة الموازنة..



مصدر مطلع: نقاشات رؤساء الكتل مع رئاسة البرلمان تركزت على ايجاد تسويات على النقاط الخلافية أولاً على المسلة.

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