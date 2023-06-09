توقعات: مانشستر سيتي سيزيح ريال مدريد من صدارة الأندية الاوربية الأعلى قيمة

2023/06/09 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول (أ ف ب) – أطاح مانشستر سيتي الإنكليزي ريال مدريد الإسباني من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا، حسب تقرير نُشر الخميس قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وصنَّف تقرير موقع “فوتبول بنشمارك” أبرز 32 ناديًا في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق […]

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