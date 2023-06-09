2023/06/09 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f-haZF3QCFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف التعويضات.. تلكؤ ومماطلة والحكومة المركزية تتحمل مسؤولية التأخير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملف التعويضات.. تلكؤ ومماطلة والحكومة المركزية تتحمل مسؤولية التأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).