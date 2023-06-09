2023/06/09 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السعودية وأمريكا من أن محادثات الوساطة بشأن السودان "ستتأجل" في حال خرق وقف إطلاق النار المُعلن عنه، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية وأمريكا تحذران الأطراف السودانية من خرق الهدنة مجددا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية وأمريكا تحذران الأطراف السودانية من خرق الهدنة مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).