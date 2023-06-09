2023/06/09 | 16:06 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يزور حلبجة ويعلن قرب افتتاح دوائر للوزارة فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يزور حلبجة ويعلن قرب افتتاح دوائر للوزارة فيها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يزور حلبجة ويعلن قرب افتتاح دوائر للوزارة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).