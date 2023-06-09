2023/06/09 | 16:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يوجه نداءً عاجلاً إلى الكتل الكردية بشأن الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يوجه نداءً عاجلاً إلى الكتل الكردية بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يوجه نداءً عاجلاً إلى الكتل الكردية بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).