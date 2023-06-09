2023/06/09 | 16:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات تعتقل 69 إرهابياً وأكثر من 300 تاجر مخدرات ومتعاطي ببغداد والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تعتقل 69 إرهابياً وأكثر من 300 تاجر مخدرات ومتعاطي ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تعتقل 69 إرهابياً وأكثر من 300 تاجر مخدرات ومتعاطي ببغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).