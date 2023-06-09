العين الإماراتي يضم اللاعب الإسرائيلي عومير أتسيلي

2023/06/09 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات عومير أتسيلي ثاني لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما أعلن نادي العين، الجمعة، عن توصله الى اتفاق مبدئي مع مهاجم مكابي حيفا للعب في صفوفه.

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