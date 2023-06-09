قبيل جلسة التصويت.. برلماني يُحدد الفقرات المُعترض عليها بمسودة الموازنة

2023/06/09 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، اليوم الجمعة، أبرز الفقرات المُعترض عليها بمسودة مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “كان من المفترض تعديل حصص المحافظات الجنوبية والوسطى بمشروع قانون الموازنة المالية، حيث تم تخصيص 2 ونص تريليون دينار بمسودة الموازنة الاولى المرسلة من الحكومة، الا اننا عملنا على تعديلها”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية أخبرتنا بتعديل حصص الوسط والجنوب، حيث أصبحت 6 تريليون دينار”، مبيناً أننا “تفاجئنا ببقاء نفس النسبة في المسودة التي تم توزيعها خلال جلسة الامس”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الأمر الثاني الذي نتحفظ عليها يتمثل بحشر هيئة التنسيق بين المحافظات التي ليس لها أي واجب في إقرار الموازنة، اي ان إقرارها والمصادقة عليها هي من واجبات مجلس المحافظة وباعتباره غير موجود ممكن”.

وبين المسلماوي، أن “مجلس النواب قادر على سد هذا الدور، وبالتالي ليس لهيئة التنسيق بين المحافظات دور في موضوع المصادقة، باعتبار أن الجهة المسؤولة عليها هي وزارة التخطيط ومجلس المحافظة وباعتباره غير موجود حالياً يمكن أن لنواب البرلمان في المحافظات القيام بهذا الملف”.

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