العراق يرحب بإعلان اللجنة الليبية المشتركة

2023/06/09 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إعلان اللجنة الليبية المشتركة توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وقال بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن “وزارة الخارجية العراقية ترحب بإعلان اللجنة […]

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