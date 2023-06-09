2023/06/09 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خطيب وإمام صلاة جمعة مسجد الكوفة، كاظم الحسيني، اليوم الجمعة، أن مصيبة الفساد والخراب وإنهيار القيم هو عصارة التوحش الذي تقبع بها نفوس المجتمع.وقال الحسيني خلال خطبة الجمعة في مسجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب الكوفة: لم يتسلط الظلمة والفاسدون إلا لأن المجتمع أتاح لهم هذا عبر اختياراته الخاطئة المركز الخبري الوطني.

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