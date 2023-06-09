أوروبا تمدد حظرها على الخطوط الجوية العراقية

2023/06/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن النائب عامر عبد الجبار، أن منظمة EASA مددت حظرها على شركة الخطوط الجوية العراقية، في التحليق بالأجواء الأوروبية.

وقال عبد الجبار لـ"الاقتصاد نيوز"، إن منظمة الـ EASA اصدرت تمديد الحظر على شركة الخطوط الجوية العراقية، الذي فرض اول مرة على الشركة في العام 1991.

وأضاف أنه لم يرفع الحظر الا بعد عملنا في وزارة النقل بالعام 2009، ولكن بعد مغادرتنا الوزارة بنهاية العام 2010، تراجع الأداء، حتى اعيد الحظر بالعام 2015.

وأضاف أنه منذ العام 2015 لم تدرك الحكومات المتعاقبة بان الحظر ليس شأنا سياسيا ولا قضية عشائرية ولا ينفع سفر التوسل والترجي ولا تحتاج الى جاه او صاحب بخت وانما الامر هنالك لوائح لمنظمة الطيران المدني الدولية ICAO و لوكالة سلامة الملاحة الجوية الاوربية EASA لابد من تطبيقها.

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