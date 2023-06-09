العراق يدفع تكاليف الحجاج الإيرانيين من حسابهم في المصرف العراقي للتجارة

2023/06/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء، فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء.

وقال بيان حكومي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، تطرق الوزيران إلى المستحقات الماليَّة للحكومة الإيرانيَّة على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء من الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكيَّة على المصارف الدوليَّة ومن ضمنها المصارف العراقيَّة، حيث أنَّ هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكيَّة على إيران.

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق، ومن هذا المنطلق شكر الجانب الامريكي على السماح لحل مسألة المدفوعات الماليَّة للحجاج الإيرانيين ومن المال الإيرانيّ في البنوك العراقيَّة.

تمتلك ايران، حساب في المصرف العراقي للتجارة، لوضع أموالهم من بيع الكهرباء والغاز الى العراق، والذي ترفض الحكومة تحويلها بسبب العقوبات الامريكية على الجانب الإيراني.

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