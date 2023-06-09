المالية النيابية: محافظة السليمانية مظلومة في موازنة 2023

2023/06/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان هناك خلافات على بعض فقرات الموازنة، مبينا انه من المؤمل ان يتم التصويت على الموازنة خلال الساعات القادمة.

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وقال العطواني، ان "هناك غبن داخل الإقليم ومحافظاته فمثلا محافظة السليمانية لم تأخذ استحقاقها من التخصيصات والحكومة المركزية يجب ان تحقق العدالة في توزيع أموال الموازنة على جميع المحافظات".

وأضاف: ان "الفقرات غير الضرورية في الموازنة يمكن ان تحذف على غرار الفقرة الرابعة، ولكن الفقرات الخلافية سيتم التوافق عليها ومن المؤمل ان يتم التوافق على تمرير الموازنة خلال الساعات القادمة".

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