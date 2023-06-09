القبض على شخص قتل والده في قضاء النعمانية

2023/06/09 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية مشتركة، القبض على متهم أقدم على قتل والده في قضاء النعمانية بمحافظة واسط.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وعلى خلفية جريمة قتل في احدى قرى قضاء النعمانية، توجهت قوة مشتركة من قسم شرطة النعمانية وافواج الطوارى وخلال وقت قياسي تم التعرف على الجاني وهو (متهم أقدم على قتل والده) وضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأضاف، ان "المتهم اعترف بالتهمة المسندة اليه بعد مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده من قبل ضباط تحقيق اكفاء".

وأشار البيان الى "إحالة المتهم الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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