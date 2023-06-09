العراق يرحب بالاتفاق الليبي باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

2023/06/09 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة المكلفـة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء الماضي في مدينة بوزنيقة المغربيَّة، عـن توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسيَّة والبرلمانيَّة في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"نثمن عالياً الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربيَّة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسيَّة من أجل الاضطلاع بدور أساسيّ في العمليَّة الانتخابيَّة".

وأعربت عن أملها "فـي أنَّ تسهم هذه التوافقات في الدفع بعمليَّة التسويّة السياسيَّة في ليبيا قدماً بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبيّ الشقيق".

يشار ال انه وبعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية دامت أسبوعين، أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.

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