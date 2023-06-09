ايذانا بانتهاء الازمة.. بدء تحميل الصهاريج بالوقود في البصرة

2023/06/09 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، الجمعة، عن بدء صهاريج حمل الوقود بالتحميل من مصفى الشعيبة الى المحطات في اشارة الى انتهاء ازمة شحة الوقود بالمحطات.

وقال الماجدي لـ(بغداد اليوم)، ان القوات الامنية الان بدأت بتوجيهاته بتسهيل تحميل الوقود من المصافي بغية التوجه الى تفريغها بالمحطات"، داعيا جميع اصحاب الصهاريج العاملين مع محطات الوقود الى التوجه الى المصفى للتحميل.

وبين الماجدي ان "عملية تسهيل دخول الصهاريج جاءت بتواصل وجهد من رئيس اللجنة الامنية العليا بالمحافظة اسعد العيداني الذي عمل كثيرا لتسهيل عودة التحميل وعدم احداث ازمة للبانزين بالمحافظة وحتى لباقي المحافظات وبتالي فان الازمة انتهت تدريجيا".

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