2023/06/09 | 16:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفذت الطائرات الحربية والمسيرة التركية، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت...

ظهرت المقالة العراق: مقتل قيادي في “الحزب الكردستاني” بقصف تركي استهدف دهوك أولاً على المسلة.

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