احداث جلسة الموازنة.. مسرور بارزاني: آمل أن تتعامل الكتل الكردية مع قانون الموازنة بحس المسؤولية

2023/06/09 | 16:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احداث جلسة اقرار الموازنة..لحظة بلحظة: مسرور بارزاني: آمل أن...

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مسرور بارزاني: آمل أن تتعامل الكتل الكردية مع قانون الموازنة بحس المسؤولية أولاً على المسلة.

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