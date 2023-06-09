2023/06/09 | 16:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يدعو القوى الكردستانية إلى حماية "حقوق الإقليم" في الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يدعو القوى الكردستانية إلى حماية "حقوق الإقليم" في الموازنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يدعو القوى الكردستانية إلى حماية "حقوق الإقليم" في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).