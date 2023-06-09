شخص يقتل أباه في

2023/06/09 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم

الجمعة، أن قوة امنية مشتركة ألقت القبض

على متهم اقدم على قتل ابيه في قضاء

النعمانية.

وقالت الشرطة في بيان، إن قوة مشتركة من

قسم شرطة النعمانية وافواج الطوارى

وخلال

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